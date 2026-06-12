Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın grup başkanvekillikleri düştü
CHP'de yeni gelişme yaşandı! Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düştü. TBMM'nin resmi internet sitesinde grup başkanvekillikleri unvanları kaldırıldı. CHP'nin Meclis'teki grup başkanvekili olarak Murat Emir kaldı
Giriş: 12 Haziran 2026 - 10:08 Güncelleme:
CHP'de Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın Meclis Grup Başkanvekilliği görevi düştü. TBMM'nin internet sitesinde iki ismin grup başkanvekilliği sıfatları kaldırıldı.
CHP'de bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın Grup Başkanvekilliği görevleri düştü.
Değişiklik TBMM'nin internet sitesinde özgeçmiş bölümlerine yansıdı.
Böylece, CHP'nin Meclis Grup Başkanvekili olarak Murat Emir kalmış oldu.
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