Gökhan Günaydın, yeniden görevine döndü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM'deki grup başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın, yeniden görevine döndü
Giriş: 30 Haziran 2026 - 12:16 Güncelleme:
CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından TBMM'deki Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.
CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından TBMM'deki Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.
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