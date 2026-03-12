Canlı
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi | Son dakika haberleri

        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi

        Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme, Dede'yi yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza şartıyla tahliye etti. Davanın bir sonraki duruşması 24 Nisan'a ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Hasbi Dede'nin ilk davasında karar!
        Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

        AA'daki habere göre; Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hasbi Dede, Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

        Duruşmada, mağdur T.T, annesi N.T, Dede'nin avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da yer aldı.

        Mahkeme başkanı, Hasbi Dede, mağdur T.T. ve annesi N.T'nin ifadesinin ardından duruşmaya ara verdi.

        Hasbi Dede'nin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme başkanı, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

