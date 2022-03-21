Yeni haftanın ilk gününde en çok merak edilen konulardan biri de güncel altın fiyatları oldu. Geçtiğimiz hafta açıklanan FED faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekmişti. Ekonomi piyasaları güncel altın kurunu ve gram altın ile çeyrek altıon fiyatlarını araştırıyor.

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21 Mart Pazartesi günü saat 15.40 itibarıyla gram altın 918,70 liradan, çeyrek altın ise 1.500,16 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları