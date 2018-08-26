AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri listede yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu belirlendi.
TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
Ağrı Dağı bölgesinde erzak ve malzeme temin etmeye çalıştıkları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirilmişti.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmada dün Ağrı Dağı Güngören köyü yakınlarında 2 teröristin tespit edildiği belirtilmişti.
Erzak ve malzeme temin etmeye çalışan 2 teröristin bugün düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğine yer verilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilmişti.
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