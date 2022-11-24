İndirim ve zam haberleriyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrol ve dözviz kurundaki değişimlerden etkilenen akaryakıt fiyatlarına önce indirim sonra zam yapıldı. Peki 24 Kasım benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile son yapılan indirim ve zamlar hakkında güncel bilgiler...