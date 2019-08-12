Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde bulunan Fırnız mevkiinde Koyuyeşil Ailesi, Fırnız'daki dinlenme tesislerinden birine pikniğe gitti. İddiaya göre piknikte ailenin oturduğu çardak kırılınca işletme sahipleri aileye saldırdı.

Olayda Ejder Kaan Koyuyeşil (1),Amine Rüveysa Koyuyeşil (1),Muradiye Koyuyeşil (35),Elif Yıldırım (30),Hasan Hüseyin Koyuyeşil (9),Yiğit Berk Koyuyeşil (6),Erkan Koyuyeşil (33),Tahir Bilal Koyuyeşil, Özkan Koyuyeşil (35),Hakan Koyuyeşil (34),Emre Koyuyeşil (17) ve Hasan Koyuyeşil (60) yaralanırken, ailenin bulunduğu bir otomobil ile bir minibüsün de camları kırıldı.

"ELLERİNDE SİLAH HARİÇ HER ŞEY VARDI"

DHA'daki habere göre kendi imkanlarıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden yaralılar, tedaviye alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralılardan Özkan Koyuyeşil ve Hakan Koyuyeşil'in kafasına dikiş atılırken, Tahir Bilal Koyuyeşil'in de kolu kırıldı.

"20-25 KİŞİ OLDULAR ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Avusturya'dan tatile geldiklerini söyleyen Özkan Koyuyeşil, ölümden döndüklerini, çocukların olaydan sağ çıkmalarının tek tesellileri olduğunu söyledi. Her şeyin çardağın kırılmasıyla başladığını belirten Özkan Koyuyeşil, "Toplam 20-25 kişi oldular. Ellerinde bıçaklar, satırlar. Biz daha sonra arabalara girdik çocukları uzaklaştırmak için çünkü çocuklara saldırıyorlardı, çocukları alıp alıp fırlatıyorlardı. Çıkışa doğru giderken güvenlikçi kapıyı kapatmış. Orada bizi beklediler, arkadan babamlar da geldiler arabayla.

"BUNLARIN, BURADAN ÖLÜSÜ ÇIKACAK"

Ellerinde silah hariç her şey vardı. 'Burada bunların ölüsü çıkacak, Bunlar tabuta girecek' diye öyle bir bağırıyorlardı ki bildiğiniz gibi değil. Ondan sonra başladılar arabaları parçalamaya. ArabalardaKİ taş izi değil, hepsi ellerindeki et kesme satırlarıyla saldırdılar. Çocuklarımın hepsinin psikolojisi bozuldu. Çocuğum kendi kendine sayıklıyor artık, kız çocuğumu eve gönderdim sakinleşsin, uyusun diye. Benim başıma taşla, odunla vurdular. Satırın ucu kafama geldi ben kafamı çektim. Arkamdan bir tanesi bıçağı sokarken babam elinden alıyor, babam yakalıyor ben görmedim arkamdakini tam bıçağı saplarken babam elinden kapmış" iddiasında bulundu.

"KADIN, ÇOCUK AYRIMI YAPMADILAR"

Kolu kırılan Tahir Bilal Koyuyeşil de kedilerine 20-30 kişinin saldırdığını söyledi. Saldırganların kadın ve çocuk ayrımı yapmadığını ileri süren Koyuyeşil, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çardakların sahibi geldi, çardak kırıldı diye küfretti gitti. Bize niye küfrediyorsun diye laf dalaşına girdik. Oradan 15-20 kişi geldi. O sırada 'Silahlarımı getirin bunları öldüreceğim' diye kelimeler de kullandı. Et satırları, bıçaklar, odunlar havada uçuşuyordu. Bir arkadaş 'Polisim ben sakin olun' dedi, daha sonra 'ben polisim' diyen kişi telefon açmış 10 kişi daha geldi. Hepsi bize saldırdı.

"KOLUM 4 YERİNDEN KIRILDI, AMELİYAT OLACAĞIM"

Arabaların hali ortada zaten. Taşla sopalarla saldırdılar, çocukları iteklediler. 'Hepiniz burada öleceksiniz' dediler. Güvenlikçi kapıyı kapattı. Kapı kapanınca tekrar bize saldırdılar. Ellerinde sopa, et satırı vardı, kasap bıçakları vardı ellerinde. Oranın sahibi silahını almaya gitti kızlar kapıyı açmıyor diye kızlarını dövdü. Elime sopayla, kafama taşla vurdular. Et satırı falan da kullandılar. 5-6 kişi bana saldırdı zaten. Kafamda dikişler de var. Kolum 4 yerinden kırık ameliyat olacağım perşembe günü."

"ELTİM OLMASA OĞLUM ÖLDÜ DİYE AĞLIYORDUM"

Olayı yara almadan atlatan Özkan Koyuyeşil'in eşi Elif Koyuyeşil de camları kırılan araçları göstererek, "Bunları insan yapar mı? Bunları hiçbir insan yapmaz. Biz yurt dışından buraya tatile geldik, vahşi insanlar değiliz. Çocuklarımızla bayram pikniğine gittik biz oraya. Çardak devrildi diye suçumuz ne bizim. Oğluma satırla vurmak isterken eltim oğlumu çekince kapıya isabet etti. Benim eltim onu köşeye çekmeseydi ben belki şu an ağlıyordum oğlum öldü diye" diye konuştu.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen 12 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.