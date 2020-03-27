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10 yıllık dayak husumetinde intikam cinayeti! 6 ay arayla 2 amcaoğlu öldü

Adana'da 10 yıllık 'tokat' husumeti iki amcaoğlunun canına mal oldu. Olaylar geçen yıl 2 Ekim'de başladı. Eray Demir Keskin, amcasının oğlu Hakan Keskin'e, "10 yıl önce amcamızı dövmüştün" diyerek, tokat attı. Bir süre sonra kahvede karşılaşan amcaoğullarından Eray Demir Keskin, başından vurularak öldürüldü. 10 gün önce ise, Eray Demir'in kuzeni Ayhan Keskin öldürüldü. Polis katil zanlısının 18 yaşındaki Muhammet Emin Güzel olduğunu tespit etti. Güzel, Ayhan Keskin'i, arkadaşı Eray Demir Keskin'in öldürülmesinde payı olduğu için intikam amacıyla vurduğunu söyledi

adana'da dayak husumetinde intikam cinayeti
DHA

Adana'da, amca çocukları tarafından öldürülen Eray Demir Keskin'in (26) diğer kuzeni Ayhan Keskin'i (49) öldüren Muhammet Emin Güzel (18),cinayeti arkadaşının intikamını almak için öldürdüğünü söyledi.

Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşanan olaylar, geçen yıl 2 Ekim günü başladı.  İddiaya göre, Eray Demir Keskin, amcasının oğlu Hakan Keskin'e, "10 yıl önce amcamızı dövmüştün" diyerek, tokat attı. Kavga, aile büyüklerinin araya girmesiyle sonlandı.

KAHVEHANEDE BAŞINDAN VURULDU

Ancak yine iddiaya göre, Eray Demir Keskin, Hakan Keskin ile diğer kuzenleri Mehmet Keskin (24) ve Adem Keskin'e (30),oturdukları kahvehanede tabanca gösterdi. Mehmet ile Adem Keskin de, Eray Demir Keskin'e tabancayla ateş etti. Başından vurulan Eray Demir Keskin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yakalanan Mehmet Keskin ve Adem Keskin tutuklanırken, Hakan Keskin serbest bırakıldı.

6 AY SONRA İNTİKAM CİNAYETİ

Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, 15 Mart Pazar günü de, Eray Demir Keskin'in amca oğullarından Ayhan Keskin (49),tabancayla vuruldu. Yaralanan Keskin, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde, 25 Mart Çarşamba günü hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Muhammet Emin Güzel olduğunu tespit etti. Şüpheli, saklandığı evde yakalandı. Güzel, polisteki sorgusunda Ayhan Keskin'i, arkadaşı Eray Demir Keskin'in 6 ay önce öldürülmesinde payı olduğu için intikam amacıyla vurduğunu söyledi. Muhammet Emin Güzel, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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