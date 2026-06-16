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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haber: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 10 gözaltı | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 10 gözaltı

        Antalya'da, 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Rüşvet', 'Suçtan elde edilen gelirin aklanması', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'e ait taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri olduğu yönündeki tespitlere yönelik eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'unun gözaltına alındığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 08:53 Güncelleme:
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        Antalya Büyükşehir'de operasyon: 10 gözaltı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı.

        AA'daki habere göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması", "edimin ifasına fesat karıştırmak" iddialarına ilişkin ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Operasyonda Antalya Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter olarak görev yaparken aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Cansel Çevikol Tuncer'in eşi V. Tuncer ve kayınvalidesi N. Tuncer, belediye ve belediye iştiraki şirketlerde görev yapan B.A, D.A, E.B, M.Ş, N.I, R.S.Ö, S.Ü. ve Ş.A. gözaltına alındı.

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        #Antalya
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