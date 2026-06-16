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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haber: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 9 gözaltı | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 9 gözaltı

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ANSET'e yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Mayıs ayında da aynı şirkete yönelik operasyon düzenlenmiş gözaltılar olmuştu.

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 08:53 Güncelleme:
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        Antalya Büyükşehir'de operasyon: 9 gözaltı

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