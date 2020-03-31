İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan atık su deresini bilinmeyen bir sebepten köpükler bastı.

Dereyi basan köpükler rüzgarında etkisiyle çevreye uçuşuyor. Çevre sakinleri, iki gün önce ortaya çıkan ve dere boyunca devam eden köpüğün sebebini ve çevreye zararlı olup olmadığını merak ediyor.

Köpükleri görünce şaşırdığını söyleyen bir vatandaş, “Virüsten dolayı millet ellerini çok yıkamaya başladı ondan dolayı olabilir. 300-400 metre aşağıdan yürüdüm oralarda da bayağı vardı. Daha önce böyle bir şey yoktu son 2 günden var" dedi.

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