Bekçiler suçları önlemede başarılı oldu mu?

Ahmet Küçük akucuk@haberturk.com

Polis Akademisi, bekçiler suçların engellenmesinde oynadığı rolü hazırlanan bir raporda açıkladı. Raporda, "Her ne kadar bu verilerde Emniyet Teşkilatından ayrı olarak bekçilerin oynadığı rolü yalıtılmış bir şekilde ortaya koymak mümkün olmasa da, bekçi sayılarındaki artışların asayiş istatistiklerinde görülen iyileşmelere paralel olduğu, dolayısıyla bekçilerin Türkiye’deki asayiş olaylarına olumlu bir katkılarının olduğu rahatlıkla söylenebilir" denildi.

Polis Akademisi, "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik: Bekçilik Örneği Raporu" başlıklı bir rapor hazırlayarak, bekçilerin suçların engellenmesindeki rolünü grafiklerle anlattı.

Bekçilik uygulamasının tekrar aktif hale getirilmesiyle birlikte bekçilerin sayısının da verildiği raporda, 2016 yılında 4 bin 556, 2017 yılında 11 bin 667 ve 2018 yılında da 21 bin 311 olduğu belirtildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN SAYISINDA ARTIŞ

Bekçi sayısının artmasıyla birlikte yakalanan şüphelilerin sayısının da arttığı vurgulanan raporda, 2016 yılında 1 milyon 638 bin 274, 2017 yılında 1 milyon 721 bin 104 ve 2018 yılında da 1 milyon 858 bin 848 olduğu açıklandı.

Farklı suç tiplerine göre yakalananların sayıları şöyle oldu:

HIRSIZLIK: 2016 yılında 28 bin 78, 2017'de 34 bin 288 ve 2018 yılında da 42 bin 181 oldu. Bu sayı 2016 yılıma göre yüzde 50 oranında bir artışa denk geldi.

HUZUR VE SÜKUNU BOZMA: 2016 yılında yakalanan kişi sayısı 28 bin 181 iken, 2017’de 29 bin 451'e, 2018 yılında da 36 bin 564'e ulaştı.

"Yeni alımlarla birlikte gerçekleşen bekçi sayısındaki artışların asayiş istatistiklerinde görülen iyileşmelerle paralel olduğu ve bekçilerin Türkiye’deki asayiş olaylarına olumlu bir katkısının bulunduğu düşünülmektedir" denilen raporda mal varlığına karşı meydana gelen olaylarda azalış oranları şöyle gösterildi:

İSTANBUL'DAKİ UYGULAMALARI

Raporda, bekçilerin İstanbul'da yaptığı uygulamalardan da örnekler verildi. Buna göre, 14 Ağustos 2017 ile 19 Eylül 2019 tarihleri arasında bekçiler tarafından yapılan uygulamalarda; 16 milyon 647 bin 898 GBT sorgusu ve 1 milyon 92 bin 192 araç sorgusu yapıldığı belirtilirken, bin 265 adet silah ele geçirildiği, 35 bin 537 aranan şüphelinin yakalandığı ve 14 bin 892 narkotik madde ele bulunduğu bildirildi.

BEKÇİLERİN TALEPLERİ NELER?

* Özlük haklarında düzenleme: Taleplerinin ana konusunu yıpranma payı ve fiili hizmet süresi zammı oluşturuyor.

* Farkındalık düzeyi: Vatandaşların, bekçilerin görev ve sorumluluklarını bilmemesinden dolayı zorluk çıkarmaları.

* Araç talepleri: Acil bir durumda veya şüphelinin polis merkezine getirilmesi konusunda ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar.

* Nüfus ve suç yoğunluğu: Bekçiler, nüfus ve suç yoğunluğu olduğu bölgelerde yıpranmaya yol açtığını ve bunun düzenlenmesini talep ediyor.

* Unvan ve kıyafet: Bekçi unvanı yerine ‘mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ve polis yardımcısı’ gibi unvanların kullanılmasını tercih ediyorlar.

* Yetki ikilemi: Bekçiler, karakol amirleri ve devriye ekip amirleri arasında yetki ikilemi yaşadıklarını söyledi.

* Yetki artırılması: Bekçiler, Kabahatler Kanunu Çerçevesi'nde bazı olaylara müdahale edebilme yetkisi istiyor.