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Esenyurt'ta kürtaj ihbarından kaçak hastane çıktı! Suriyeli 2'si doktor 5 kişi gözaltında

İstanbul Esenyurt'ta, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kürtaj ihbarı üzerine yaptığı operasyondan kaçak hastane çıktı. Suriyeli 2'si doktor 5 kişinin gözaltına alındığı baskında hastalardan alınan tahlillerin, içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Kaçak hastanede kürtaj da yapıldığı belirlendi

istanbul esenyurt kaçak hastane
DHA

İstanbul Esenyurt'ta Suriyelilerin açtığı kaçak hastaneye baskın düzenlendi. Suriyeli 2'si doktor 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin, içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti.


Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak kürtaj ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adresteki 4 katlı binanın üst katlarına giren polis, kaçak hastane ile karşılaştı. Tedavi için gelen 6 kişinin bulunduğu katlarda çok sayıda tıbbi cihaz olduğu görüldü.

DONDURMA VE NUMUNELER YAN YANA

Kaçak kürtaj da yapıldığı belirlenen hastanede, Suriyeliler tarafından çalıştırıldığı tespit edildi. Operasyonda Suriyeli doktorlar Ahmad M. ve Hüsam H., muayene sahibi Issa A. ve çalışanlar Name B. ile Abo Z. gözaltına alındı.

Çok sayıda tıbbi cihazın yer aldığı kaçak hastanede, hastalardan alınan örneklerin saklandığı buzdolabında dondurmaların bile bulunması dikkat çekti.

TİBBİ CİHAZLAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

"Toplum sağlığını tehlikeye atma" suçundan işlem yapılan kaçak hastane mühürlenirken, gözaltına alınan şüpheliler Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Bu arada ilçe sağlık ekipleri ve ilçe zabıta ekipleri çağrılarak işyerinde bulunan tıbbi cihazlar ilçe sağlık müdürlüğüne gönderildi.

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