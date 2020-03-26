Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haber! Eşinden ayrılmak isteyen kadını, kayınpederi bıçaklandı
ABONE OL

Eşinden ayrılmak isteyen sağlık memuru kadını, kayınpederi bıçaklandı

Gaziantep'te, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi sağlık memuru Buket S., Antalya'ya tayinin çıkmasının ardından kentten ayrılmak istediği için kayınpederi tarafından bıçaklandı. Tedavisinin ardından taburcu olup Antalya'ya yerleşen Buket S., öldürülmekten korktuğunu söyledi

gaziantep'te kayınpeder gelinin bıçakladı
DHA

Gaziantep'te, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi sağlık memuru Buket S. (23),tayin nedeniyle kentten ayrılmak istediği için kayınpederi tarafından bıçaklandı.

Olay, 19 Şubat'ta Umut Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Gaziantep Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Buket S., 5 yıllık eşi Mehmet S.'nin uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 9 ay önce cezaevine girmesinin ardından kayınpederi Mahmut S.'nin oturduğu 2 katlı müstakil evde yaşamaya başladı.

AYRILMA KARARI VERİP, TAYİNİNİ İSTEDİ

Buket S. bu süreçte eşinden ayrılmaya karar verip, tayin istedi. Antalya'ya tayini çıkan Buket S., taşınmak için hazırlık yapmaya başladı. Ancak Buket S., başka şehre gitmesini istemeyen kayınpederi Mahmut S., tarafından evinin önünde 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Buket S., ambulansla Doktor Ersin Aslan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ameliyat edilen ve ardından yoğun bakım ünitesinde 4 gün kalan Buket S., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Mahmut S., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM'

Buket S. ise hastaneden taburcu olduktan sonra 1 ve 3 yaşındaki 2 oğlunu alarak tayininin çıktığı Antalya'ya yerleşti. Buket S. halen öldürülmekten korktuğunu söyledi. Sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından cezaevindeki eşinden boşanmak için dava açacağını belirten Buket S., "Ben hastanede sağlık memuru olarak çalışıyorum. Eşim cezaevine girdikten sonra tayin istedim. Tayinim çıkınca da evdeki eşyalarımı topladım. Bu sırada kayınbabam gitmemi engellemek istedi. Ben gitmek istediğimi söyleyince de 6 yerimden bıçakladı. Hastanede 5 saatlik ameliyatın ardından 4 gün yoğun bakımda kaldım. Şu anda can tehlikemin olması nedeniyle çok korkuyorum. Ben ve çocuklarımın devletimiz tarafından korumaya alınmasını istiyorum. Beni bu hale getirenlerin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koronavirüs son dakika... Kaçak maske üretenler! İşyeri mühürlendi! - Haberler
GÜNDEMBurası: Ankara! İşyeri mühürlendi!
Bakan Akar talimat verdi, askeri fabrikalarda maske üretimi arttı
GÜNDEMBakan Akar talimat verdi! Maske üretimi arttı
26 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son depremler listesi - En son nerede deprem oldu?
GÜNDEM26 Mart Son depremler (Kandilli ve AFAD)
İSKİ İstanbul su kesintileri: 26 Mart İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
GÜNDEMİSKİ 26 Mart İstanbul su kesintileri
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek genelge - Haber
GÜNDEM81 ile gönderildi! Koronavirüs genelgesi
Son dakika haberi Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem! 26 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
GÜNDEMVan'da 4,7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haber! Kayıp Çinli turist jandarma ve UMKE ekiplerini harekete geçirdi
GÜNDEMAntalya'da kayıp Çinli turist alarmı!
Patara'nın dev sütunları yerlerine dikiliyor
GÜNDEMPatara tekrar yükseliyor!
MEB son dakika Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim uzatıldı mı?
GÜNDEMMEB son dakika okullar ne zaman açılacak?
Eksantrik ne demek? Eksantrik nasıl yazılır? Eksantrik TDK sözlük anlamı nedir? Eksantrik TDK imla
GÜNDEMEksantrik ne demek? Eksantrik nasıl yazılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X