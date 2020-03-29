AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen ve Kovid-19'la mücadelede evinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için yaygınlaştırılan "Vefa Projesi", iyilik ve merhametin dalga dalga büyümesini sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer alan ve ilk olarak Mayıs 2019'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca pilot uygulama olarak başlatılan "Vefa Projesi" ile hem kimsesi olmayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hem de ekonomik açıdan dezavantajlı kadınlara istihdam fırsatı yaratılması amaçlanmıştı. Bir yılda meyvelerini veren proje ile büyük bölümü kadın, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi 2 bin kişi, sosyal güvenlik primleri karşılanarak asgari ücret ile istihdam edildi.

Bu kişiler, tek başına yaşayan yaşlı vatandaşların ev temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakımı ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da kendi yuvalarına ekonomik katkı sağlama imkanına kavuştu. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırılan projeyle bugüne kadar 21 bini aşkın yaşlı vatandaşa devletin "Vefa" eli uzatıldı.

YAŞLILARIN YARDIMINA 'VEFA' KOŞTU

Vefa Projesi, dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde de önemli bir misyon yüklendi. 65 yaş üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların evden çıkmalarına gelen kısıtlama sonrasında proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi'nde yer alarak, Türkiye'nin 81 ilindeki yaşlılar için seferber edildi.

Yeni süreçte İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Aile Sosyal Destek Personelinden (ASDEP) belediyelere, polisten jandarmaya kadar tüm birimler, evinden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere "Vefa" çatısı altında buluştu.

BİR HAFTADA 545 BİNDEN FAZLA VATANDAŞA DESTEK

"Vefa Sosyal Destek" grupları, bir hafta önce başlatılan uygulamayla, tüm il ve ilçelerde 65 yaş üzerindeki vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Vali ve kaymakamların başkanlığında oluşturulan "Vefa Koordinasyon Grubu" tarafından yönetilen ekipler, şu ana kadar ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan 545 bin 906 yaşlı ve kronik hastanın yardımına koştu.

Ekipler, temel ihtiyaçları karşılamanın yanında, sokağa çıkma yasağı bulunanların maaşlarını evlerinde alabilmeleri sürecine de banka görevlilerinin yetişemediği noktalarda destek veriyor.

VEFA'DAN YARDIM İSTEMEK İÇİN 112, 155, 156'YI ARAMAK YETERLİ

Temel ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar 112, 155, 156 numaralarını arayarak destek talebinde bulunabiliyor. Bu talepler, valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan Vefa İletişim Merkezleri tarafından takip ediliyor ve ekiplerin yönlendirilmesi sağlanıyor. Ayrıca belediyeler de duyurdukları Vefa iletişim numaraları üzerinden vatandaşların taleplerini alıyor.

KAPIYI ÇALANLAR YAKA KARTLI KİŞİLER OLMAK ZORUNDA

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, Vefa Sosyal Destek grubunun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş veya STK, Kovid-19 nedeniyle evinden çıkamayacak vatandaşlara yönelik yardım dağıtımı yapamıyor. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından bu kapsamda görevlendirilen kamu, sivil tüm görevlilere "görev belgesi-yaka kartı" düzenleniyor ve görevlilerin isimleri, görev alanları ilgili mahalle muhtarlarıyla paylaşılıyor.

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