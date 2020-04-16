DHA

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, iddiaya göre, arkadaşlık teklifini reddeden, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve öğretmenevi çalışanı Gamze Pala ile tartıştı. Öğretmenevi resepsiyonundaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Dalançıkar, belinden çıkardığı tabanca ile Pala?ya ateş etti. Dalançıkar, sırtından vurulan Pala'nın daha sonra bıçakla boğazını kesti. Dalançıkar, kanlar içinde yere yığılıp, hareketsiz yatan kadının başında beklemeye başladı. İhbar üzerine öğretmenevine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gamze Pala'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise suç aletleri ile bekleyen Savaş Dalançıkar'ı gözaltına aldı. Kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adlı Tip Kurumu'na götürüldü.

SÜREKLİ TAKİP ETMİŞ

Savaş Dalançıkar'ın, Gamze Pala?ya birçok kez arkadaşlık teklif ettiği ancak kadının kabul etmediği ortaya çıktı. Pala'ya mesajlar gönderen, telefonla arayan ve sürekli takip ederek karşısına çıkan Dalançıkar'ın her defasında reddedildiği ortaya çıktı. Savaş Dalançıkar'ın sosyal medya hesaplarındaki isminin yanına "Gamze" yazdığı da görüldü.

KARAKOLA GÖTÜRÜLME ANİ KAMERADA

Olaydan sonra gözaltına alınan Savaş Dalançıkar'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yürüyerek, götürülme ani, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde her iki koluna giren polislerin, Dalançıkar'ı karakola götürdüğü anlar yer alıyor.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI: AÇIMIZ BÜYÜK

Gamze Pala'nın vahşice öldürülmesinin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı'ndan mesaj yayımlandı. AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alım, "Açımız büyük" bağlığı ile paylaştığı mesajda, "Fındıklı İlçe Başkan Yardımcımız Gamze Pala'nın uğradığı hain saldırı sonrasında hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü yaşamaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine de sabrı cemi dileriz. Mekanı cennet olsun" dedi.

AK PARTİLİ BAK: TARİFİ YOK BU ACININ

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da Gamze Pala ile ilgili "Fındıklı teşkilatımızın, en renkli, en cana yakın ve en çalışkan simalarından biriydin sen. Yüreğin hayat doluydu. Kelimelerin boğazımızda düğümlendiği bir gece bu; tarifi yok ki bu acının. Başımız sağolsun. Mekanın cennet, makamın ali olsun güzel kalpli kardeşim" paylaşımında bulundu.

FINDIKLI BELEDİYESİ: ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ

Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Çevratoğlu da "Üzgünüz, öfkeliyiz, yaştayız" başlığı ile yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bu kez de kadın cinayeti belki de ilk kez maalesef ilçemizde yaşandı. Yurttaşımız, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, öğretmenevi çalışanı Gamze Pala, daha öncesinde de defalarca reddettiği sapkın bir alçak tarafından vahşice katledildi. Katil, emniyet güçleri tarafından olay yerinde suç aletleriyle birlikte yakalandı. Yaşanan cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Yurttaşımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm Fındıklı halkına başsağlığı biliyoruz. Fındıklımız, tüm yurttaşlarımızın eşit ve özgürce yaşadığı bir yerdir. İlçemizde, gerici, kadın düşmanı katillerin yeri yoktur. Tüm Fındıklı halkıyla birlikte davanın takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Başımız sağolsun."

REDDEDİLMEYİ KABUL EDEMEMİŞ

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala’yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunda, aşkına karşılık bulamadığı için cinayeti işlediğini söyledi.

Dalançıkar, Gamze Pala’ya aşık olduğunu ancak aşkına karşılık bulamadığını ifade ederek, defalarca girişimde bulunmasına rağmen sonuç alamadığını, reddedilmeyi kabul edemediği için de öldürdüğünü anlattı. Polis, Dalançıkar’ın sosyal medya hesapları ve cep telefonu kayıtları ile WhatsApp yazışmalarını incelemeye aldı.

ÖĞRETMENEVİ ÖNÜNE ORMAN GÜLÜ BIRAKTILAR

Yanında partililerle Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'ne gelen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu ve MHP İlçe Başkanı Doğan İnce, bina önüne orman gülü bıraktı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu olayı kınadıklarını belirterek, "İlçemizde böyle üzücü bir olayın yaşanması çok acı. Kadınlara yönelik saldırı umarız son olur" dedi.

Fındıklı Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Fatma Hanedar da "Olayı duyduğumuz andan itibaren çok büyük üzüntü yaşıyoruz. Kadınlara yönelik yapılan saldırıların sona ermesini istiyoruz" diye konuştu.

HALK TEPKİLİ

Gamze Pala’nın öldürülmesine ilçe halkı da tepki gösterdi. Cinayeti duyduğunda çok üzüldüğünü anlatan Erdal Zehiroğlu “Gamze’yi çok iyi tanırdım. Benim komşumdu. Çok iyi bir insandı. Öldüren kişiyi de buralarda görürdük. Buralarda devamlı motosikletiyle dolaşırdı. Çok yazık oldu” dedi.

Esnaf Hakan Çukur ise, “Gamze çok iyi biriydi, kimseye bir zararı yoktu. Olayı duyunca çok üzüldüm. İnsan böyle bir şeyin nasıl yapar? Aklım almıyor. Öldüren kişiyi birkaç kez gördüm. Buralardan geçerdi” diye konuştu.

Samet Öztürk ise, “Ben manavım. Gamze, alışveriş yapardı. Kimseye zararı olmayan bir insandı. Kimseyle bir tartışmasını görmedim. Çok pozitif bir insandı. Duyduğumuzda çok üzüldük. Olmayacak bir şeydi, ilçemize de böyle bir olay yakışmadı” ifadelerini kullandı.