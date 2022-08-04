14 yaşındaki Taha doğum gününde toprağa verildi! 0:00 / 0:00

DHA

Malatya'da, 29 Temmuz'da Konak Bahçebaşı Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Kars'tan ailesiyle tatil için Malatya'ya gelen Taha Duman (14), sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada elektrik direğinin yanında kirpi gördü.

AYDINLATMA DİREĞİNE DOKUNDU DHA'da yer alan habere göre kirpiye bakarken eliyle direğe dokunan Taha, iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taha, hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı Taha, 14'üncü yaş gününde toprağa verildi.

"BİR İZOLATÖRE BİR CAN GİTTİ" Gözyaşlarıyla oğlunu toprağa veren Kamuran Önder Duman, "Oğlum hastaneye götürüldükten sonra ekip gelerek, direkteki arızalı olan 'fincan' adı verilen izolatörleri değişiyor. Bir izolatöre, bir can gitti. Oğlum olay sırasında 4 arkadaşıyla oyun oynuyor. Oğlumun akıma kapıldığı sırada diğer çocuklar da tutunsa belki hepsini kaybedebilirdik" dedi.

"DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ TOPRAK ATTIM" Olay sırasında Kars'ta olduğunu, haber verilmesiyle Malatya'ya geldiğini belirten baba Duman, "Geldiğimde evladımın vefat ettiğini öğrendim. Buraya geldiğimde, evladımın doğum gününü kutlayacaktım. Doğum gününde evladımı toprağa verdim. Doğum günü hediyesi olarak oğlumun üzerine toprak attım" diye konuştu. Taha Duman'ın kuzeni Berat Anıl Duman (10) da olay sırasında sokakta top oynadıklarını anlatarak, "Kirpi gördük. Taha, destek almak için elektrik direğine dokununca akıma kapıldı sonra da hayatını kaybetti" dedi.