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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 19 ilde 1748 kişi dolandıran 88 kişi yakalandı

        Son dakika haberi 1748 kişi dolandıran 88 kişi yakalandı

        Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen "DÜĞÜM-1" operasyonlarında bin 748 kişiyi dolandıran 88 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 08:13 Güncelleme: 09.07.2024 - 08:27
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        1748 kişi dolandıran 88 kişi yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen "Düğüm-1" operasyonlarında, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa’da “Düğüm-1” operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonlarda, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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