Son dakika haberi 2 bin 136 firari yakalandı! Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan "Çember-6 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari yakalandı.

Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan “Çember-6 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2 bin 136 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Yakalanan şahıslardan; 6’sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 119'unun ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Yerlikaya, "Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.