Son dakika haberi 21 milyar TL'lik operasyon! 97 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SİBERGÖZ-47 operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya şu açıklamada bulundu:

"Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-47 operasyonlarında; hesaplarında toplam 21 Milyar TL işlem hacmi bulunan 9️7 şüpheli yakalandı.

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Batman, Bitlis, Bursa, İzmir, Malatya, Manisa, Tekirdağ, Tokat, Şırnak, Konya, İstanbul, Gaziantep, Muğla, Ordu, Balıkesir, Eskişehir, Denizli, Mardin ve Sakarya’da gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-47” operasyonlarında; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin merkezli Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Batman, Bitlis, Bursa, İzmir, Malatya, Manisa, Tekirdağ, Tokat ve Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda; yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yaklaşık 2 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 52 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya operasyonların ayrıntılarını ise şöyle paylaştı:

Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 2️⃣7️⃣ ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik düzenlenen… pic.twitter.com/OUr2PtlcTH

Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması sonucu elde edilen yaklaşık 194 Milyon 150 Bin TL değerinde; 12 konut, 6 adet otomobil, 4 adet motosiklet, 2 adet arsa ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu."

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ağrı, Adana, Konya, Mersin, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Malatya, Muğla ve Ordu’da düzenlenen operasyonlarda; başkalarına ait papara hesaplarını para karşılığında temin ederek yasa dışı bahis sitesinde kullandıkları, Suçtan elde edilen paraların, banka hesapları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden aklamaya çalıştıkları ve hesaplarında yaklaşık 19 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, İzmir ve Manisa’da düzenlenen operasyonlarda; kendilerini “Yatırım Danışmanı” şeklinde tanıtarak, iletişime geçtikleri vatandaşlara “Forex Yatırımı/Yüksek Kazanç” vaadiyle mobil uygulama indirmelerini sağladıkları, uygulamada var olmayan kazançları müşteki şahıslara gösterip, bu kazançları elde etmek için “Dosya Masrafı, Vergi Ücreti vb.” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.