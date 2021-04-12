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Son dakika haberi 24 bin 437 kişiye kısıtlama cezası!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin 437 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır" denildi

CEZA YAĞDI! Son dakika: 24 bin 437 kişiye kısıtlama cezası!
24 bin 437 kişiye kısıtlama cezası!
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "5-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin 437 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır" denildi.

Bakanlık, "Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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