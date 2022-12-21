30 yıllık doktoru feci biçimde darp etti! Flaş gelişme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da 30 yıllık doktoru feci biçimde darp etti! Flaş gelişme!
ABONE OL

30 yıllık doktoru feci biçimde darp etti! Flaş gelişme!

İstanbul'da, Aile Sağlığı Merkezi'nde, defalarca tuvaleti kullanarak binadakileri rahatsız eden kişi, kendisini uyaran Doktor Mahmut Doğan'a saldırdı. Kanlar içinde yerde kalan doktoru tekmeleyen saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, Doktor Doğan, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktor Doğan'ı darp eden saldırgan Yasin İşler, 'Basit yaralama' suçundan tutuklandı

Son dakika haberi: İstanbul'da 30 yıllık doktoru feci biçimde darp etti! Flaş gelişme!
DHA

İstanbul'da olay, dün saat 15.50 sıralarında, Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek yaklaşık 1 saat boyunca tuvalete girip çıkan Y.İ.'yi fark eden hemşireler, durumu Doktor Mahmut Doğan'a bildirdi.

"SENİ PARÇALARIM" DİYE TEHDİT ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Doğan'ın, Y.İ.'yi uyarması üzerine Y.İ., "Seni parçalarım" diyerek doktoru tehdit etti. Bunun üzerine doktor, polis çağırılmasını istedi.

YUMRUKLA SALDIRDI YERDE TEKMELEDİ

Daha sonra Y.İ., doktor Mahmut Doğan'a yumrukla saldırdı. Saldırgan, kanlar içinde düşen doktoru yerde tekmelemeye başladı.

SALDIRGANI POLİSLER YAKALADI

Binada bulunanlar, saldırgana engel olmaya çalışırken, yaralı doktoru acil müdahale odasına taşıdı. Bu sırada kaçmaya çalışan saldırganı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yakaladı.

DOKTOR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Doktor Mahmut Doğan ve yaralı olduğu anlaşılan saldırgan Y.İ., tedavileri yapılmak üzere Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"HEMŞİRE ARKADAŞLAR RAHATSIZ OLDU"

Kaldırıldığı hastanede yaşadığı olayı anlatan Doktor Mahmut Doğan, "30 yıllık hekimim, Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Saat 15.30 civarı hastalar bitti. İkinci kattaki hemşire arkadaşlar beni aradı. 'Odamızın yanındaki tuvalete girip çıkan biri var. 1 saattir buralarda. Rahatsız olduk bu vatandaştan' dediler.

"BURASI UMUMİ TUVALET DEĞİL DEDİM"

Arkadaşlar yardım isteyince yukarı çıktım. Tuvaletin kapısını çaldım, 'dolu' dedi. Tuvaletten çıkınca, 'Burası umumi tuvalet değil, cami tuvaleti de değil. Burası bir sağlık kuruluşu, 4-5 seferdir girip çıkıyorsunuz. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok' dedim.

"BEKLEMEDİĞİM ANDA GÖZÜME YUMRUK ATTI"

'Sana ne. Sen kimsin? Seni parçalarım' dedi bana. Sekreter hanıma, polisi aramasını söyledim. Arkası dönüktü. Hiç beklemediğim bir anda benim gözüme bir yumruk attı. Gafil avlandım. O yumruğun şiddetiyle yere düştüm. Bu sefer başıma tekmelerle vurmaya başladı. Arkadaşlarım beni acil odasına taşıdılar. Canımın derdine düştüm. Suratımın sağ tarafı çok acıyordu. O sırada ambulans geldi. Beni hastaneye getirdiler" dedi.

"ELİNDE KESİCİ BİR ALET VARDI"

Sağlıkta şiddet olaylarının yaşanmamasını temenni eden Doğan, "Elinde kesici bir alet vardı muhtemelen. Yanağımda kanayan yerler oldu. Ölmediğime şükrediyorum. Sağlıkta şiddet olayı devam ederse sağlık ocaklarının, hastanelerin güvenliği açısından bir korunurluğu olmazsa hiçbirimizin can güvenliği yok. Başımıza her gün, her türlü adi olay gelebilir. Hastanelik olabiliriz. Canımızı kaybedebiliriz.

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Devlet yetkililerinden, özellikle Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan bu işe son vermesini istiyoruz. Lütfen sağlıkta şiddet olaylarına 'Dur' diyecek önlemler alın. Bugün benim başıma geldi. Yarın başka bir meslektaşımın kapısını çalacak. Her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan sorgulamada, yaralama, gasp, tehdit, taciz ve benzeri suçlardan kaydının olduğu anlaşılan Y.İ.'nin, "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan saldırgan, Bağcılar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı´na getirildi.

ZANLI 'BASİT YARALAMA'DAN TUTUKLANDI

Adliyede ilk olarak savcıya ifade veren saldırgan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği´ne sevk edildi. Hâkimlik, Yasin İşler'in `Basit yaralama´ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yasin İşler, hakimlikte verdiği ifadede, "Lavabo ihtiyacımı gidermek için sağlık ocağına girdim. Lavaboda sigara içmedim, ihtiyacımı giderdim. Çıkınca da doktorla karşılaştım. Bana tuvalete girmek için izin alman gerektiğini söyledi. Ben de özür dileyerek, çıkışa yöneldim. Ancak beni takip etti ve çıkışta aramızda bir arbede yaşandı. Olay istemeden bu noktaya geldi" dedi.

Hakimlik saldırganın 'Basit yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli, cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada, gazetecilerin 'Neden doktora saldırdınız?' sorusuna, 'Kendisi saldırdı´ karşılığını verdi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güvercinin başını koparan caniye para cezası!
GÜNDEM Güvercinin başını koparan caniye para cezası!
İBB Başkanı İmamoğlu: CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur
GÜNDEM İmamoğlu: CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur
Anket sonuçları açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 2022 TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
GÜNDEM Merkez Bankası faiz beklentisi belli oldu!
11 sanıklı istismar davası Yargıtay'da! İfadesi kan dondurdu!
GÜNDEM 11 sanıklı istismar davası Yargıtay'da! İfadesi kan ...
O il buz kesti! Sıcaklık eksi 12 dereceyi gösterdi
GÜNDEM O il buz kesti! Sıcaklık eksi 12 dereceyi gösterdi
Demans nedir, belirtileri nelerdir? Demans hastalığı nasıl olur ve nasıl anlaşılır?
GÜNDEM Demans nedir, belirtileri nelerdir?
Ormanlık alanda cansız beden bulundu
GÜNDEM Ormanlık alanda cansız beden bulundu
Son dakika Haberleri: Burdur'da bebeğini sokağa bırakan kadın ifade verdi: Eşinden korkmuş!
GÜNDEM Bebeğini sokağa terk etmişti... İşte nedeni!
DEVA Partisi lideri Babacan "Gençlik Eylem Planı"nı açıkladı
GÜNDEM Babacan "Gençlik Eylem Planı"nı açıkladı
Son dakika haberi: Mahkeme sonuçlandı! Aylin Sözer'in katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 15.5 yıl hapis cezası!
GÜNDEM Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.