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Son dakika! 4 büyükler, yeni yapılandırma anlaşmasını imzaladı!

Dört büyük kulüp ve Bankalar Birliği, 7+2 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı! Yeni sözleşmeye göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma, 7+2 olarak revize edilecek. "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi"ne göre kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak

Son dakika! 4 büyükler, yeni yapılandırma anlaşmasını imzaladı!

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Türkiye Bankalar Birliği arasında "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imzalandı.

Şişli'deki DenizBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Bankalar Birliği yetkilileri katıldı. Yeni sözleşmeye göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma, 7+2 olarak revize edilecek. "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi"ne göre kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR:

"Dört büyük kulüp ve Bankalar Birliği, 5+2 yıl olan eski anlaşmanın 7+2 yıl olarak yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağladı. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak... Amacımız kulüplerimizin belli bir finansal yapı içerisinde kalmasını sağlamak. Pandemi sebebiyle birçok gelirlerinden oldular. Nakit akışında sıkıntıları var. UEFA ile birlikte gerekli aksiyonları aldık. Takım limiti, lisanslamada kolaylıklar sağladık... Türk futboluna ve kulüplerimizin mali sorunlarına yapıcı yaklaşımları nedeniyle Bankalar Birliği'ne Türk futbolu ailesi adına teşekkür ediyorum. Türk futbolunun kurtuluşu mali disiplinde. Kulüplerimizin, UEFA'dan ceza almasını istemiyoruz. TFF olarak günü kurtarmak için değil geleceğimiz üzerine çalışıyoruz. Kulüplerimizden beklentilerimiz bu süreç içerisinde anlaşmalarına tam olarak uymalarıdır. Türk futbolunda borcu olmayan örnek kulüplerimiz de var, onlara da teşekkür ediyorum."

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ:

"Kulüplerimizi bu şekle getirdik ve hatalarımızı kabul etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz durum, hiç hoş değildi. Bankalar gereken desteği vermeseydi, Türk sporunu ileriye taşıyamayacaktık. Kendilerine minnettarız. Popülist yaklaşımlarımız nedeniyle pandemide zorlandık. Bundan sonra mali disiplinli olmak zorundayız. Anlaşma ile bugünü kurtarmış olabiliriz ama geleceği kurtarmak için tüm kulüplerin mali disipline sahip çıkması, popülist hareketlerden vazgeçmesi gerekir.

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ:

"Mali disiplin çok önemli. Bizi UEFA disipline etti. Biz sporcu alamadık, onun cezalarını çektik. Özetle; devletimize çok teşekkür ederim. Sporla yatıp kalkan, halkımıza da mutluluklar ve iyi seyirler diliyorum. Dürüst ve fair yarışmalar diliyorum."

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU:

"Sadece borçların yeniden yapılandırması olarak bu işi değerlendirmek doğru olmaz. Bu yıllardır var olan ancak hep arkasından dolaşmayı tercih ettiğimiz UEFA Finansal Fair-Play kurallarına uymak için bir zorunluluktur. Bugüne kadar yapılan finansal ihlaller bizi bu noktaya taşıdı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Bankalar Birliği ve TFF, kulüplerin FFP ihlalinin önüne geçtiğini görüyoruz. Bu kurallara uymayan, cezayı UEFA'dan önce Bankalar Birliği'nden yiyecek."

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ:

"Biz bu sürece son bir senede dahil olduk. 2,5 yıl önce başlayan sürece şartlardan dolayı giremedik. Eylül-Ekim ayında süreci tamamlamayı umuyorduk ama kolay olmadı. Uymak için uğraşacağız, uymadığımız dönemler de olacaktır. En büyük çözüm, bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi %4,5 - %5'lere getirilmesidir. Legal bahis 60 Milyon TL'ye kadar çıktı. Bunu devletimiz kulüplerin alacaklarından kesip, direkt Bankalar Birliği'ne verebilir. Bu süreci kolaylaştıracaktır."

DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ:

"Bugün 4 büyük kulübümüz için Ziraat Bankası, HalkBank, DenizBank ve Yapı Kredi’nin oluşturduğu konsorsiyum ile toplam 8.4 milyar Türk Lirası’na ulaşacak finansman paketini hayata geçiriyoruz."

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