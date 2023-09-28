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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 4 yıl önce kaybolmuştu! Ormanlık alanda kemikleri bulundu! Katil en yakını çıktı! - Haberler

        4 yıl önce kayboldu! Kemikleri ormanda bulundu! Katil en yakını çıktı!

        Mersin'de, polisin kurduğu özel ekibin çalışmasıyla, 4 yıl önce kaybolan 39 yaşındaki Orhan Osman G.'nin, kuzeni tarafından öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:29
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        4 yıl önce kayboldu! Kemikleri ormanda bulundu! Katil en yakını çıktı!
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        Mersin'de, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

        AİLE YAKINLARINA TAKİP BAŞLATILDI

        Kuzeni tarafından öldürülen Orhan Osman G.
        Kuzeni tarafından öldürülen Orhan Osman G.

        AA'da yer alan habere göre bu kapsamda kurulan özel ekip, 2019'da kaybolan Orhan Osman G.'nin (39) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine aile yakınlarını takibe aldı.

        KIZ KARDEŞİ VE KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis, soruşturma kapsamında Orhan Osman G.'nin kız kardeşi L.G, kuzeni S.D. ile yakınları A.G. H.D. ve M.A'yı gözaltına aldı.

        KUZENİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        S.D. ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, L.G'nin ağabeyi tarafından darp edilip fuhşa zorlandığı gerekçesiyle kendisinden yardım istediğini iddia etti.

        "ORMANLIK ALANA GÖMDÜM" DEDİ

        S.D, bunun üzerine L.G'nin ağabeyi Orhan Osman G'yi Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ Mahallesi'nde av tüfeğiyle öldürüp ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

        KAZIDA KEMİKLERİNE ULAŞILDI

        Alanda iş makinesiyle yapılan kazıda Orhan Osman G'nin kemiklerine ulaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A. serbest bırakıldı, cinayet zanlısı S.D. ile L.G, A.G. ve H.D. adliyeye sevk edildi.

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