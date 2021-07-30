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Son dakika haberi 40 hedef! Kandil, Gara, Hakurk, Zap vuruldu!

Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021´de hava harekatı düzenlendi.

Son dakika haberi 40 hedef! Kandil, Gara, Hakurk, Zap vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu" denildi.

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