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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: 43 madenci ölmüştü! Amasra'daki faciada karar açıklandı!

        43 madenci ölmüştü! Amasra'daki faciada karar açıklandı!

        Bartın'ın Amasra ilçesinde, 3 yıl önce 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, 20 sanığı 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 17 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı, 3 sanık ise beraat etti. Duruşma çıkışı ölen madencilerin yakınları karara tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:11
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        43 madenci ölmüştü! Amasra'daki faciada karar açıklandı!
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        195 SAYFALIK İDDİANAME

        DHA'daki habere göre savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        25 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        116 müştekinin yer aldığı iddianamede; Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında, yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25’er yıla kadar hapis istendi.

        Yöneticiler hakkında ayrıca, 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 12 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın karar duruşması görüldü. Duruşma öncesi salon çevresinde ve adliye binası önünde geniş güvenlik önlemi alındı.

        MÜESSESE MÜDÜRÜ BERAATİNİ İSTEDİ

        Duruşmada mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu tutuklu sanıklardan müessese müdürü Cihat Özdemir, "Daha öncesi beyanlarıma katılıyorum. Üzerime atılı suçları ve teknik suçlamaları da kabul etmiyorum. Ocaktaki eksiklikler tarafıma bildirilmemiştir. Patlamadan önce erken uyarı cihazlarında herhangi bir arıza olduğu tarafıma bildirilmemiştir. Bu sebepten dolayı tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

        "BİR EKSİKLİK BİLDİRİLMEDİ"

        İşletme müdürü Selçuk Ekmekçi ise "TTK'nın 40-50 yıllık eksikliklerini bizim üzerimize yıkmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Olay öncesinde iş güvenliği havalandırma tozla mücadelede herhangi bir eksik bildirilmedi. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Diğer tutuklu sanıklar Mehmet Tural ve Volkan Soylu da beraatlerini talep etti.

        20 SANIĞA HAPİS, 3 BERAAT

        Karanını açıklayan mahkeme heyeti ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklu sanıklar Cihat Özdemir’i 17 yıl, Selçuk Ekmekçi’yi 16 yıl 6 ay, Mehmet Tural’ı 16 yıl 6 ay hapis, Volkan Soylu’yu da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Diğer sanıklardan Levent Aydın 9 yıl, Şahan Kahraman 9 yıl, Recep Orhan 5 yıl, Hakkı Oğuz Karakuş 5 yıl, İbrahim Hakan Mengeş 5 yıl, Hidayet Gökdere 5 yıl, Fazıl Karaküp 5 yıl, Serkan Özdoğan 3 yıl 9 ay, Süleyman Sırrı Bayraktar 3 yıl 1 ay 15 gün, Mustafa Olgun 3 yıl 1 ay 15 gün, Mehmet Özdemir 3 yıl 9 ay, Ferhan Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Hüseyin Ogan 3 yıl 9 ay, Mehmet Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Şenol Kaya 3 yıl 1 ay 15 gün ve Selami Yeşilsu da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanıklardan Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk ise beraat etti.

        Mahkemenin ardından ölen madencilerin yakınları karara tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.

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        #Amasra
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