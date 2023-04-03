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Son dakika haberi 6 kent daha afet bölgesi ilan edildi!

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar meydana gelen yerleşim yerlerinin, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edildiğini açıkladı

Son dakika: 6 kent daha afet bölgesi ilan edildi! Hangi bölgeler afet bölgesi ilan edildi?
AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları nedeniyle 11 ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Depremlerin 11 il dışındaki bazı illeri de etkilediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit çalışmaları neticesinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edildi. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildi."

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