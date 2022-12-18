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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Eskişehir'de 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada babaanne tutuklandı
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Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada babaanne tutuklandı

Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in şüpheli görülen ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yakalanan babaanne Cihangül Kurumlu, tutuklandı.

Son dakika haberi: Eskişehir'de 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada babaanne tutuklandı
6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada babaanne tutuklandı
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AA
Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan babaanne tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre kentte iki ağabeyi ile yaşayan ve rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nur Elif T'nin Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan babaannesi C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen babaanne C.K, çıkarıldığı hakimlikçe maktul Nur Elif T'ye yönelik "işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme", Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. ve M.T'ye yönelik ise "eziyet" suçundan tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "14 Aralık 2022 tarihinde 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili yapılan soruşturma kapsamında firari olarak aranan babaannesi şüpheli C.K'nın 17 Aralık 2022 tarihinde yakalandığı, 18 Aralık 2022 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan kapsamlı ifadesi sonucu maktul Nur Elif T'ye yönelik 'işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan, mağdurlar Y.C.T. ve M.T'ye yönelik 'eziyet' suçundan tutuklanmaları talebiyle Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Aralık 2022 tarihli kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edilen suçlar yönünden tutuklanmıştır."

Babası G.T. ile annesi S.T. cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı. Hala D.T. "çocuğa karşı eziyet", çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca S.T. "silahla tehdit" suçundan tutuklanmış, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı alınmıştı.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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