İHA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami’nin bahçesine çevre apartmanlardan atılan çöpler büyük tepkiye neden oldu.

İHA'nın haberine göre, Artukoğulları'ndan Yavlak Arslan'ın 1184'te yapımını başlattığı ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204'te tamamlanan Kızıltepe Ulu Cami, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yaklaşık 4 yıl süren restore çalışmasından sonra 15 Mart 2019’da ibadete açılmıştı.

2 bin 500 kişilik tarihi cami yaklaşık 8 milyon liraya restore edilmişti. 800 yıllık tarihi caminin bahçesine çevre apartmanlardan atılan çöpler bahçeyi çöplüğe çevirdi.

Bu duruma çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinlerinden Aydın Yaman caminin bahçesine çöp atanlara tepki gösterdi. Olayı tarihe saygısızlık olarak nitelendiren Yaman, "Tarihi camimiz, her şeyi yenilediler ama caminin avlusunu görüyorsunuz. Buraya el atacak bir yetkili yok mu? Olmayacaksa biz çocukları getirelim temizleyelim. Tarihi camimiz ne hale gelmiş" dedi.