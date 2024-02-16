9 ilde 2 suç örgütüne operasyon! 61 gözaltı

İzmir’de elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan firari Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü ile İstanbul’da elebaşılığını Ulusal Aranma kaydı bulunan firari Ferhat Delen’in yaptığı organize suç örgütüne İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak “Kafes-41” operasyonu düzenlendi. Örgütü Üyesi 61 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını X'ten açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin; 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri, 2 adet kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştirdikleri, 11 adet kasten yaralama olayını gerçekleştirdikleri, diğer suç örgütleri ile çok sayıda silahlı çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadığı şahıslara yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdikleri, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ve yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda; 37 ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, çok sayıda mermi, 3 adet çelik yelek ele geçirildi.