A Milli Kadın Voleybol Takımı, She’s Mercedes platformunun konuğu oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı, She's Mercedes platformuna konuk oldu

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve dünya sıralamasında bir numaraya yükselen milli takım oyuncularından Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gizem Örge, İlkin Aydın ve Melissa Vargas ile takım menajeri Pelin Çelik, Türkiye Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Mercedes-Benz’in ev sahipliğindeki etkinliğe katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da etkinlikte yer aldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, She’s Mercedes’in, hedefleri olan kadınlarla hayallerini gerçeğe dönüştürmüş başarılı kadınları bir araya getirdiğini belirtti. Etkinlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kendi ilham verici hikayelerini paylaştı.