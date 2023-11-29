AB Komisyonu'ndan Türkiye açıklaması

AB Komisyonu "Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir" açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca "AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır" denildi.

Öte yandan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, hemen her çatışmanın çözümüyle ilgili önemli rol oynayan Türkiye ile Orta Doğu barış süreciyle ilgili temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi.

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