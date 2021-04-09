ABD 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderiyor!

ABD, Karadeniz'e 2 savaş gemisini göndermek için Türkiye'ye bildirimde bulundu. Gemiler 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi gönderme konusunda açıklama yapıldı. Montrö Anlaşması çerçevesinde ABD'nin Karadeniz'e gemi göndereceğini 15 gün önce bildirdiği açıklandı.
Diplomatik kaynaklar, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını da belirtti.
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