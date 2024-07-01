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        Haberler Dünya Son dakika haberi ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı | Dış Haberler

        Son dakika haberi ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı

        ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre Baskını'ndaki rolü ve 2020 Başkanlık Seçimleri'ne müdahale iddiaları için Donald Trump'ın 'bazı konularda dokunulmazlığı' olduğuna hükmetti. Kararın ardından Trump, "Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir kazanım" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:51
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        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
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