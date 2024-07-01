Son dakika haberi ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre Baskını'ndaki rolü ve 2020 Başkanlık Seçimleri'ne müdahale iddiaları için Donald Trump'ın 'bazı konularda dokunulmazlığı' olduğuna hükmetti. Kararın ardından Trump, "Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir kazanım" açıklamasında bulundu.

Habertürk Giriş: 01.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:51 facebook

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