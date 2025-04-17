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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti görüşmesi ertelendi

        Bakan Tunç ile İmralı Heyeti görüşmesi ertelendi

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti arasında yarın yapılması planlanan görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:46
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        Bakan Tunç ile İmralı Heyeti görüşmesi ertelendi
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        Adalet Bakanlığı, Bakan Yılmaz Tunç'un, DEM Parti heyeti ile cuma günü bir araya geleceğini duyurmuştu. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, heyette yer alan TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle görüşmenin ertelendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı heyetinin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi. Önümüzdeki hafta yeni randevu tarihi netleştiğinde paylaşacağız" denildi.

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