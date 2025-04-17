Adalet Bakanlığı, Bakan Yılmaz Tunç'un, DEM Parti heyeti ile cuma günü bir araya geleceğini duyurmuştu. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, heyette yer alan TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle görüşmenin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı heyetinin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi. Önümüzdeki hafta yeni randevu tarihi netleştiğinde paylaşacağız" denildi.