Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye aleyhinde aldığı karara yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç AİHM'in kararına ilişkin "Mahkemenin yetkisini aştığını düşünüyoruz. Karar emsal teşkil etmiyor" dedi.

Bakan Tunç, "Bu karar sadece o dosya bakımından geçerlilik teşkil eder. O da tabii ki iç hukuk uygulamamızda karar tebliğ edildikten sonra değerlendirilecektir" diye ekledi.

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