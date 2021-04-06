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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten emekli amirallerin bildirisine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 104 emekli amiralin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "'Fikir hürriyetidir' diyenler tüm tarihi görmezden geliyor. Eline silah verilmiş insanların kendi halkına silah çevirmesinden daha ağrı bir şey yoktur" diye konuştu.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten emekli amirallerin bildirisine tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
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HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk TV'de 104 emekli amiralin yaptığı bildiri hakkında, "Burada önemli olan demokrasi ikliminin zehirlenmesi... Bunları masum görmemek lazım. 'Fikir hürriyetidir' diyenler tüm tarihi görmezden geliyor" dedi.

AK Partili Çelik şunları söyledi:

ABD'DE SENATO BASKINI ÖRNEĞİ

"Dünyada gelişmiş demokrasiler için darbe tehlikesi var mıdır? ABD'de son Senato baskınını düşünün. Bir demokraside kimin kazanacağına askerin tavrı bir dinamik olarak ortaya çıktı. Senato var, mahkeme var, kurumlar var ama Senato baskınıyla ilgili Trump'ın çağrısından sonra ABD demokrasi için de tansiyon sürdü.

Bizde bu süreçler nasıl gerçekleşti? Burada önemli olan demokrasi ikliminin zehirlenmesi... Bunları masum görmemek lazım. 'Fikir hürriyetidir' diyenler tüm tarihi görmezden geliyor. Eline silah verilmiş insanların kendi halkına silah çevirmesinden daha ağrı bir şey yoktur.

"GÖRMEZDEN GELMEMEK GEREK"

Cumhurbaşkanımızın Ankara dışında olduğu bir günde gece yarısı bu yayınlanıyor. AB liderlerinin ziyaretinden birkaç gün önce yine aynı şey oldu. Görmezden gelmemek gerekir. Bu bildiriye destek verenler için, demek ki kendi görüşleri yetmiyor ki bu bildiriye ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar.

"NE MANAYA GELECEĞİNİ BİLİYORLARDI"

Emekli amiraller bu işi yapmasalardı orduya yapmış oldukları hizmetlerle anılacaklardı. Bunlar bilmiyorlar mıydı, ne manaya geleceklerini. Bu işin dinamiğini kim oluşturmuştur, bu cumhuriyet savcısının yapacağı incelemedir. Bu işlerin dış bağlantısı da siyasi bağlantısı da oluyor. Geçmişten yaşadığım tecrübeler bana bunu gösterdi. İsim bazında veya sayı bazında bunlar sorumludur diyecek durumda değilim. Bu yargının bileceği iş. Buna hep beraber tavır koymamız lazım. Geçmişteki kötü örnekleri hatırlatarak aynı muhtıra dilini kullanarak bunun ne manaya geleceğini biliyorlar. Hükümet buna cevap vermeseydi, muhtıra olacaktı. Başka kesimlerin katılmasını çağıracaklardı. Türkiye'nin iklimi zehirlenmiş hale gelecektir.

"DARBE ORTAMLARININ TETİKLEYİCİSİ"

Bu insanların bu tartışmaları olmayacağını bilmemesi mümkün mü? Uğraştığımız meseleye bakın. Bu provokasyondur. Buna güçlü şekilde tavır konulmasaydı başka eklemlemeler de olur. Bu gayrimeşru, affedilmemesi gereken... Bu geçmişteki muhtıralarla aynı düzemle değerlendirmesi gerekir. Bu bildiriler, darbe ortamlarının tetikleyicisidir. Geçmişte de bunları gördük. Sarıklı amiral diye bir fotoğraf çıkmış. Zaten bunun gereği yapılacak."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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