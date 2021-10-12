AK Partili Çelik'ten 'siyasi cinayet' açıklaması 0:00 / 0:00

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" açıklaması hakkında, "6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da “siyasi cinayet” spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamayla CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.

CHP Genel Başkanının “belli kişileri öldürmek”ten ve “siyasi cinayetler”den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.

Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder.

Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye’ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür.

6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da “siyasi cinayet” spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur..."