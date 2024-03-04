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        Haberler Gündem Güncel Ataşehir'de Akaryakıt tankerinde yangın! 2'si ağır 4 yaralı - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Akaryakıt tankerinde yangın! 2'si ağır 4 yaralı

        İstanbul Ataşehir'de Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde akaryakıt tankeri alev aldı. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 11:35 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:47
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        Akaryakıt tankerinde yangın! 2'si ağır 4 yaralı
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        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana geldi. İlk bilgilere göre olayda 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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