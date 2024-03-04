Son dakika haberi Akaryakıt tankerinde yangın! 2'si ağır 4 yaralı
İstanbul Ataşehir'de Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde akaryakıt tankeri alev aldı. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Giriş: 04.03.2024 - 11:35 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:47
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana geldi. İlk bilgilere göre olayda 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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