İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana geldi. İlk bilgilere göre olayda 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.