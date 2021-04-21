Akaryakıtta, bazı ağıtım şirketleri arasında “sahte fatura” ile yapılan ürün ticaretinin, devletin vergi gelirlerine yıkıcı etkisi ortaya çıktı.

Gelir İdare Başkanlığı (GİB) yetkilileri, sahte fatura nedeniyle devletin yıllık vergi kaybının, 7.6 milyar TL olduğunu açıkladı.

“Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle başta akaryakıt olmak üzere alkol ve tütün ürünlerinde kaçakçılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklifle sahte fatura oyunlarıyla gündeme gelen dağıtıcıdan dağıtıcıya akaryakıt ticareti yasaklanıyor. Sahte fatura düzenleyen ve böylelikle söz konusu kuralı ihlal edenlerin lisansları iptal edilecek. Yeni lisans da verilmeyecek.

7.6 MİLYAR TL

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, teklifin görüşmeleri sırasında sahte fatura ile yapılan akaryakıt ticaretinin yol açtığı vergi kaybı hakkında bilgi verdi. Yetkililer, devletin yıllık vergi kaybının 7.6 milyar TL olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.