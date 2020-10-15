Akılalmaz vurdumduymazlık!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Akılalmaz vurdumduymazlık! TEM'de yürekleri ağza getiren çocuk
ABONE OL

Akılalmaz vurdumduymazlık! TEM'de yürekleri ağza getiren çocuk

İstanbul'da TEM otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey mevkii arasında son sürat giden bir otomobilin sunroof camından çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi. Başka bir sürücü tarafından çekilen görüntüde, kilometrelerce sürekli rüzgarda kalan çocuğun sunroof camından çıkmasına izin veren araçtaki kadınların herhangi bir kaza anında acı sonuçlar getirecek bu akılalmaz vurdumduymazlığı pes dedirtti. Görüntüyü Habertürk Whatsapp ihbar hattı ile paylaşan sürücü, "Çok büyük kaza riski. Bu korkunç görüntü birkaç defe yanımdan geçti, korkunç" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi... Akılalmaz vurdumduymazlık! TEM'de yürekleri ağza getiren çocuk
Akılalmaz vurdumduymazlık!
0:00 / 0:00

İstanbul'da TEM Otoyolu üzerinde başka bir sürücü tarafından çekilen görüntü yürekleri ağza getirdi.

TEM Otoyolu Başakşehir-Mahmutbey mevkiileri arasında son sürat seyreden bir otomobilin sunroof camından çıkan çocuk, aynı istikamette seyreden başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Sürücünün Habertürk Habertürk Whatsapp ihbar hattı ile paylaştığı görüntü bu kadarına 'pes' dedirtti.

'BU KORKUNÇ GÖRÜNTÜ BİRKAÇ DEFE YANIMDAN GEÇTİ'

Kilometrelerce sunroof camında ilerleyen çocuk rüzgara maruz kalırken, araçtaki kadınların herhangi bir kaza anında acı sonuçlar getirecek bu akılalmaz vurdumduymazlığı tepki çekti. Görüntüyü çeken sürücü, "Bu sabah 9.30-9.45 saatleri, Otobanda Bahçeşehir-Mahmutbey yolu boyunca bu korkunç görüntü birkaç defa yanımdan geçti. Ayakta sunroof'tan dışarı kafası görünen çocuk 7-8 yaşlarında. Aracı kullanan 25, yandaki 40'lı yaşlarda hanımefendi. Çok büyük kaza riski yanında, çocuk sürekli rüzgar da aldı. Korkunç! Anneye ne diyetim bilemedim" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gaziden milyonluk tazminata ret: Gönlüm razı olmadı - haberler
GÜNDEMGaziden milyonluk tazminata ret
Resmen vahşet! Resmen vahşet! Sopayla iki köpeğe... - haberler
GÜNDEMResmen vahşet! Sopayla iki köpeğe...
Son dakika! Korkunç olay Rize'de yaşandı! Kaçırılma korkusuyla 1 km rögarda ilerledi - Haberler
GÜNDEMRize'de yaşandı! Kaçırılma korkusuyla 1 km rögarda ...
SON DAKİKA! Genç doktor ölümden döndü! Akılalmaz olay! - Haberler
GÜNDEMGenç doktor ölümden döndü! Akılalmaz olay!
Son dakika! Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı - Haberler
GÜNDEMGülistan Doku yeniden aranıyor!
Son dakika YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ: Bir 'icralık çocuk' vakası daha!
GÜNDEMBir 'icralık çocuk' vakası daha!
Bugün 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü... Dünya El Yıkama Günü nedir? Dünya El Yıkama Günü ne zamandan beri kutlan
GÜNDEMBugün 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü... Dünya El Yıkama ...
Son dakika! Bakan Gül: Demokraside, 'süper mahkeme', 'süper savcı' yoktur - Haberler
GÜNDEMGül: Demokraside 'süper mahkeme', 'süper savcı' ...
Evini yılanlar sarınca yıkmak zorunda kaldı! - haberler
GÜNDEMEvini yılanlar sarınca yıkmak zorunda kaldı!
Son dakika: Şırnak Belediye Başkanı koronaya yakalandı
GÜNDEMŞırnak Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X