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Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
HABERTURK.COM

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi'nin Alman polisinin Türk basın mensuplarını gözaltına alması nedeniyle Türk Dışişleri'ne çağrıldığı açıklandı.

ÖMER ÇELİK: ALMANYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERMELİ

AK Parti Sözcüsü de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ’cülerin şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyoruz. FETÖ’cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya’nın dikkate alması gereken budur…" ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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