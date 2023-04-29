Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Bryant Dunston talihsiz bir kaza geçirdi.
Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.
Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre Dunston'ın hayati tehlikesinin olmadığı ortaya çıktı.
Vücudunda yaralar olan Bryant Dunston müşahede altında tutuluyor.
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