Son dakika haberi Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün düzenlenen terör saldırısında yer alan teröristin kimliği belli oldu. Teröristin DNA incelemesi sonucu "Kanılar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla düzenlenen saldırı girişiminde bulunan teröristin kimliği belli oldu. DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'da dün yaşanan terör saldırısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik (2) terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.
Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."
Diğer teröristin kimliğine yönelik çalışmalar sürüyor.