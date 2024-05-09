Son dakika haberi Ankara Emniyeti'nde 3 isim görevden uzaklaştırıldı Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi

Habertürk / AA Giriş: 09.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:02 facebook

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