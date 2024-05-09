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        Haberler Gündem Güncel Ankara Emniyeti'nde 3 isim görevden uzaklaştırıldı - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Ankara Emniyeti'nde 3 isim görevden uzaklaştırıldı

        Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:02
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        Ankara Emniyeti'nde 3 isim görevden uzaklaştırıldı
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        İçişleri Bakanlığı, başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır." ifadelerine yer verildi.

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