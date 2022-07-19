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Son dakika haberi Ankara merkezli FETÖ operasyonları! 34 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik başlattığı iki farklı soruşturmada toplam 34 şüpheli için gözaltı kararı verdi

Son dakika: Ankara merkezli FETÖ operasyonları! 34 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonları! 34 gözaltı kararı
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DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 22 şüpheli, 2007 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 12 şüpheli olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hatları ile irtibat kuran 22 şüpheli tespit edildi. Haklarında örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama, ByLock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, 1'i emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen '2007 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı' soruşturması kapsamında 12 şüpheli belirlendi. FETÖ/PDY üyeleri tarafından erişilen sınav sorularını, onlardan alarak, komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi. İki soruşturmada da şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışmalar sürüyor.

Fotoğraf: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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