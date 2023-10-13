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        Haberler Gündem 3. Sayfa CANİLİK! Son dakika haberleri: Edirne'de annesini öldürüp 15 saat evde bekletti!

        Annesini öldürüp 15 saat evde bekletti!

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda iddiaya göre, Barış Şahin, annesi Bahriye Şahin'i bıçakla öldürdü. Katil zanlısı, annesini evde 15 saat beklettikten sonra polise gidip teslim oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:30 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:34
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        Annesini öldürüp 15 saat evde bekletti!
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        Edirne'de olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Barış Şahin, gece saatlerinde annesi Bahriye Şahin’i bıçakla öldürdü.

        ÖLDÜRÜP 15 SAAT EVDE BEKLETTİ

        İHA'da yer alan habere göre evin küçük oğlu olduğu öğrenilen Barış Şahin’in annesi Bahriye Şahin’i öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde bekletildiği belirtildi.

        ARDINDAN POLİSE TESLİM OLDU

        Annesini öldürdükten sonra yaklaşık 15 saatin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Barış Şahin, suçunu itiraf ederek polise teslim oldu.

        POLİS EVDE CANSIZ BEDENİ BULDU

        Emniyette annesini öldürdüğünü itiraf eden cinayet şüphelisi Barış Şahin, polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli Barış Şahin’in verdiği evin adresine giden polisler, anne Bahriye Şahin’in cansız bedeni ile karşılaştı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Oğlu tarafından aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bahriye Şahin, Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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