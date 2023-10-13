Annesini öldürüp 15 saat evde bekletti!
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda iddiaya göre, Barış Şahin, annesi Bahriye Şahin'i bıçakla öldürdü. Katil zanlısı, annesini evde 15 saat beklettikten sonra polise gidip teslim oldu
Edirne'de olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Barış Şahin, gece saatlerinde annesi Bahriye Şahin’i bıçakla öldürdü.
ÖLDÜRÜP 15 SAAT EVDE BEKLETTİ
İHA'da yer alan habere göre evin küçük oğlu olduğu öğrenilen Barış Şahin’in annesi Bahriye Şahin’i öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde bekletildiği belirtildi.
ARDINDAN POLİSE TESLİM OLDU
Annesini öldürdükten sonra yaklaşık 15 saatin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Barış Şahin, suçunu itiraf ederek polise teslim oldu.
POLİS EVDE CANSIZ BEDENİ BULDU
Emniyette annesini öldürdüğünü itiraf eden cinayet şüphelisi Barış Şahin, polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli Barış Şahin’in verdiği evin adresine giden polisler, anne Bahriye Şahin’in cansız bedeni ile karşılaştı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Oğlu tarafından aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bahriye Şahin, Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.