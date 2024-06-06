Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Antalya'da orman yangını! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Antalya'da orman yangını!

        Antalya'da orman yangını çıktı. Konyaaltı'ndaki yangına müdahale sürüyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da orman yangını!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Alt taraftaki yangın kontrol altına alındı. Üst tarafta devam eden yangın da kontrol altına alınmak üzere. Rüzgar etkili oluyor" dedi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

        Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen minikler, çağrılan ailelerine teslim edildi.

        Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"