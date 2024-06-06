Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.