Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu, 1'i çocuk, 2 kişi öldü. Ağır yaralanan 1'i çocuk, 5 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 03.00 sıralarında Salihli'nin Kemerdamları Mahallesi'nde meydana geldi.

Şerif Ç.’nin (32) kontrolünü yitirdiği otomobil, savrulup yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü Şerif Ç. ile yanındaki Hakan Sey (26), Gülümser Ç. (28), Filiz A. (18), Suna Güneş S. (24), Nasıf Çalış (8) ve Senay Ç. (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Nasıf Çalış, Salihli Devlet Hastanesi, Hakan Sey ise özel bir hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan yaralılardan Senay Ç. ve Filiz A. Manisa Celal Bayar Hastanesi'ne sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.