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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Artık abarttılar! Çocuğa bu sefer otobüs kullandırdılar
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Artık iyice abarttılar! Küçük çocuk bu sefer otobüs direksiyonunda

Küçük çocuğun şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsü kullanması 'bu kadarına da pes' dedirtti. Üstelik trafiği tehlikeye sokan bu görüntünün sorumluları da otobüs görevlileri... Kazaya davetiye çıkaran otobüs görevlilerinin paylaştığı çocuğun otobüs kullandığı görüntü, görenleri şaşkına çevirdi. Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekerken, sorumluların cezalandırılması istendi

adıayman otobüs kullanan çocuk görüntüsüne tepki
İHA

Adıyaman'da küçük çocuğun şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsü kullanması 'pes' dedirtti.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir turizm şirketine ait yolcu otobüsünün direksiyonunda görüntülenen çocuk herkesi şaşırttı. 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun videosu, görenleri hayrete düşürdü. Aralarında otobüs görevlilerinin de olduğu 5 kişi hem kendi canlarını hem de trafikte ilerleyen diğer sürücü ve yolcuların canlarını hiçe saydı

Çocuğu direksiyon başına oturtup kazaya davetiye çıkaran otobüs görevlileri, bu anları cep telefonuyla kaydedip, paylaştı. Çocuğun otobüs kullanma videosu sosyal medyada büyük tepki çekti.

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